15.05 01:21 MIGnews.com

На побережье Индонезии вынесло тушу неизвестного животного

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Неизвестное морское чудовище вынесло на побережье Индонезии. Местные рыбаки нашли на пляже тело 15-метровой морской твари.По одной из версий это - гигантский кальмар, длина тела которого может превышать 16 метров. По другой же версии, на побережье вынесло тело горбатого кита.Эксперты надеются выяснить, о каком именно животном идет речь и уже взяли на анализ частички тканей. А вот рыбаки надеются, что власть все-таки поможет им убрать с берега 15-метровое тело, которое уже начало разлагаться.