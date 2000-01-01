Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












На побережье Индонезии вынесло тушу неизвестного животного 15.05 01:21   MIGnews.com

На побережье Индонезии вынесло тушу неизвестного животного

Неизвестное морское чудовище вынесло на побережье Индонезии. Местные рыбаки нашли на пляже тело 15-метровой морской твари.

По одной из версий это - гигантский кальмар, длина тела которого может превышать 16 метров. По другой же версии, на побережье вынесло тело горбатого кита.



Эксперты надеются выяснить, о каком именно животном идет речь и уже взяли на анализ частички тканей. А вот рыбаки надеются, что власть все-таки поможет им убрать с берега 15-метровое тело, которое уже начало разлагаться.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
00:40
Илон Маск показал тест сверхскоростного туннеля будущего  
23:33
Gucci отвоевала имя у семьи Гуччи
22:53
Медики бьют тревогу: суши заражают паразитами
21:49
МИД Иордании: "Король Иордании стремится к миру"
21:20
Беннет призвал Нетаниягу "напомнить" Трампу о его обещании
20:21
Нетаниягу настаивает на переезде посольства США в Иерусалим
19:53
Союз Средиземноморья блокировал анти-израильскую резолюцию
19:17
Минометный обстрел в Афганистане унес жизни 5 детей
17:21
Европол: Кибер-атака поразила 150 стран
16:52
Массовые протесты в Кот-д'Ивуар: 5 раненых
16:20
НДИ отстояла законопроект о Дне Победы
15:53
Араб не давал брату принять иудаизм, посадив его под замок
15:18
Отец спикера Шоврим Штика назначен послом в Германии
15:17
Министры рассмотрят закон НДИ о помощи "дембелям" ЦАХАЛа
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus