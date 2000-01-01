14.05 23:33 MIGnews.com

Gucci отвоевала имя у семьи Гуччи

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Итальянский модный дом Gucci заставил переименовать кафе Gucci Bistro, сообщает The Local. Заведение принадлежит семье, состоящей из Фабио, Барбары, Лауры и Мартины Гуччи.Бистро открылось в 2016 году в итальянской Тоскане, в 25 км от Флоренции, где был основан дом моды. Дела шли благополучно, пока семья Гуччи не получила письмо с требованием изменить "вводящее в заблуждение" название кафе.На все аргументы семьи Гуччи - что это не рекламный ход, а их настоящая фамилия, и что этот район далек от интересов мира моды - в Gucci отвечали об обеспокоенности потенциальными недоразумениями.Сначала семья хотела бороться, но в итоге отказалась от противостояния из-за времени, денег и стресса, связанного с возможным иском. The Local пишет, что на процесс "Gucci против Гуччи" могло бы уйти до 20 лет.Бистро переименовали в GI, а расходы на новые визитные карточки и уличную вывеску поделили с модным домом.Но, как оказалось, семья Гуччи - оптимисты и даже нашли в сложившейся ситуации положительную сторону. Они говорят, что по крайней мере получили рекламу, только вот стали ли к ним после этого чаще заходить, издание не указывает.