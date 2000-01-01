15.04 03:26 MIGnews.com

Ученые расшифровали улыбку Моны Лизы

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Улыбается ли Мона Лиза? Это зависит от внутреннее состояние смотрящего на него, считают ученые Калифорнийского университета в Сан-Диего.Как сообщает The Daily Mail, чтобы выяснить тайну "таинственной улыбки" Джоконды, группа исследователей с профессором Эрикой Сигель во главе провела эксперимент, в ходе которого 40 добровольцам демонстрировали различные изображения.В рамках исследования люди сначала одним глазом смотрели на нейтральные лица, а потом вторым — на людей с ярко выраженными эмоциями.Как оказалось, подопытные достаточно часто называли людей с нейтральными лицами счастливыми, если ранее им показывали фотографии улыбающихся людей.На фоне этого заключения ученые пришли к выводу, что восприятие нейтрального выражения лица Моны Лизы зависит сугубо от того, что смотрящий на нее видел незадолго до этого.