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Ученые расшифровали улыбку Моны Лизы | Фото: joiseyshowaa/Flickr15.04 03:26   MIGnews.com

Ученые расшифровали улыбку Моны Лизы

Улыбается ли Мона Лиза? Это зависит от внутреннее состояние смотрящего на него, считают ученые Калифорнийского университета в Сан-Диего.

Как сообщает The Daily Mail, чтобы выяснить тайну "таинственной улыбки" Джоконды, группа исследователей с профессором Эрикой Сигель во главе провела эксперимент, в ходе которого 40 добровольцам демонстрировали различные изображения.

В рамках исследования люди сначала одним глазом смотрели на нейтральные лица, а потом вторым — на людей с ярко выраженными эмоциями.

Как оказалось, подопытные достаточно часто называли людей с нейтральными лицами счастливыми, если ранее им показывали фотографии улыбающихся людей.

На фоне этого заключения ученые пришли к выводу, что восприятие нейтрального выражения лица Моны Лизы зависит сугубо от того, что смотрящий на нее видел незадолго до этого.
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