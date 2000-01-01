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8-летний мальчик угнал машину и уехал за картошкой фри | Фото: Thinkstock15.04 05:24   MIGnews.com

8-летний мальчик угнал авто, чтобы съездить за картошкой фри

8-летний мальчик с 4-летней сестрой из американского города Ист-Палестин дождались пока их родители заснут и угнали машину, чтобы купить еду в McDonald’s.

Ребенок проехал 1,6 километра, при этом сделал несколько поворотов вправо и влево и проехал над железнодорожными путями. Об этом изданию Gizmodo рассказал
офицер Джейкоб Келер.

Очевидцы говорят, что он не нарушил ни одного правила и не превышал скорость. Про детей сообщил в полицию друг семьи, который узнал их внутри ресторана McDonald’s. К тому времени они уже заказали гамбургеры, наггетсы и картошку фри.

Более впечатляет тот факт, что парень научился водить с помощью YouTube-уроков. И офицер Келлер считает это хорошим знаком.

"Я думаю, что из этого можно сделать хороший вывод. С тех пор, как технологии стали доступными, дети научились делать все сами. Этот парень научился водить с помощью YouTube. Он посмотрел ролик и решил, что пора ехать", - сказал он.
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