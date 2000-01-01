14.04 19:57 MIGnews.com

Число поисковых запросов о 3-й мировой войне побило рекорд

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Число поисковых запросов в Google о третьей мировой войне достигло рекордно высокого уровня. Об этом свидетельствует график сервиса Google Trends, анализирующего пользовательские данные.Как отмечается в материале издания International Business Times, причинами повышенного внимания к третьей мировой войне, скорее всего, стали ракетный удар двух американских военных кораблей по аэродрому Шайрат, используемому правительственными силами Сирии. Сказывается также растущее напряжение в отношениях между США и Северной Кореей.