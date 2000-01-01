Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












В Москве арестован телеведущий `Дождя` в костюме пениса | Фото: Facebook14.04 18:36   MIGnews.com

В Москве арестован телеведущий "Дождя" в костюме пениса

Полиция Москвы задержала ведущего российского телеканала "Дождь" Павла Лобкова, который разгуливал в костюме мужского полового органа. Перед задержанием тот успел побывать на праздничном фестивале "Пасхальный дар" в центре города и сфотографироваться с инсталляцией в виде огромного пасхального яйца.

"Инсталляция от Петра Палыча Бирюкова и департамента по благоустройству. Полиция не оценила — Пашу задержали", - сообщил "Би-би-си" коллега Лобкова, Сергей Ерженков.



Он рассказал, что в столь необычном костюме журналист снимался для развлекательной передачи "Бремя новостей", которая выходит на одном из городских каналов. Полицейские усмотрели в действиях Лобкова нарушение общественного порядка и доставили в отделение, где выписали штраф в размере 500 рублей (8,9 долларов) и изъяли костюм.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
19:21
Организаторы Евровидения хотят отстранить РФ в 2018 году
19:10
Мигранты из Африки пришли на вечеринку и изнасиловали шведку
18:27
Боевики ИГ: американская супербомба не нанесла нам урона
18:04
"Террорист-псих, все равно, остается террористом"
17:45
КНДР назвала цели авиаудара в случае агрессии США
17:44
Израиль занял 103 место в мире по безопасности
17:17
Минздрав призывают запретить рафтинг на Ярконе
16:38
Хасан Рухани стал кандидатом в президенты Ирана
16:11
"Хизбалла" эвакуируется с Голанских высот
15:36
Гаарец: Любавичский ребе – безумен
15:20
Россия и Катар проведут переговоры по Сирии
14:19
Глава МИД Франции: "Заявления Асада - ложь и пропаганда"
14:06
КНДР готова к превентивному удару против США
13:54
Япония готовит план эвакуации южнокорейцев
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus