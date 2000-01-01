14.04 18:36 MIGnews.com

В Москве арестован телеведущий "Дождя" в костюме пениса

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Полиция Москвы задержала ведущего российского телеканала "Дождь" Павла Лобкова, который разгуливал в костюме мужского полового органа. Перед задержанием тот успел побывать на праздничном фестивале "Пасхальный дар" в центре города и сфотографироваться с инсталляцией в виде огромного пасхального яйца."Инсталляция от Петра Палыча Бирюкова и департамента по благоустройству. Полиция не оценила — Пашу задержали", - сообщил "Би-би-си" коллега Лобкова, Сергей Ерженков.Он рассказал, что в столь необычном костюме журналист снимался для развлекательной передачи "Бремя новостей", которая выходит на одном из городских каналов. Полицейские усмотрели в действиях Лобкова нарушение общественного порядка и доставили в отделение, где выписали штраф в размере 500 рублей (8,9 долларов) и изъяли костюм.