16.04 00:33 MIGnews.com

Ученые установили связь между сексом и темным временем суток

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Британские ученые провели опрос, который лег в основу исследования, посвященного поискам наличия или отсутствия связи между занятием сексом и темным временем суток, как пишет ladyportal.info.Узнав мнение контрольной группы в 500 респондентов, ученым удалось установить, что пробуждение в темное время суток может привести к изменениям в половом влечении. Исследователи утверждают, что ультрафиолет влияет на железы внутренней секреции и стимулирует выработку половых гормонов. Именно лучи заставляют надпочечники в больших количествах выбрасывать половые гормоны - андрогены. Те самые, что отвечают за сексуальное возбуждение.В гипофизе (железе головного мозга) происходит всплеск гормона окситоцина, вызывающего прилив нежности. Также под влиянием солнечного света в крови повышается уровень адреналина, который толкает нас на сексуальные подвиги.Также существуют так называемые фотозависимые люди - "солнечные натуры", которым без солнышка просто плохо. Интересно, что жители жарких, солнечных стран издревле считались сексуально привлекательнее своих северных собратьев.