15.04 02:29 MIGnews.com

Ученые: детям обязательно нужно читать сказки на ночь

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Ваш малыш не может уснуть без любимой сказки? Есть повод порадоваться. По словам британских ученых, чтение сказок на ночь гарантирует развитие речи ребенка.Специалисты предупреждают, что если не читать ребенку на ночь сказки, то его речевое развитие может замедлиться.Если родители не разговаривают со своим малышом и не читают ему сказки, ребенок становится способным понимать на слух простейшие фразы. Причем социологи отмечают, что таких детей в последнее время все больше.Опрос, проведенный среди молодых родителей, показал, что более половины из них не находят вечерами времени для общения и разговора со своим ребенком. Лишь 43% пап и мам регулярно читают своим детям сказки на ночь.Специалисты утверждают: чтобы речь ребенка развивалась нормально, он должен слышать в час до 2000 слов.