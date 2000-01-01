Лишний вес мешает строить карьеру

Тревоги о лишнем весе негативно влияют на мнение человека о себе и его поведение в коллективе, мешая строить карьеру.
Согласно данным опроса, который проводила компания Dove с участием 445 респондентов, люди, которые постоянно беспокоятся о своем весе, могут поставить под угрозу свои карьерные перспективы.
Почти шестая часть респондентов призналась, что чувствует себя неуверенно на рабочем месте из формы своего тела. А около 15% человек заявили, что неуверенность в своей внешности мешала их профессиональному росту.
Каждый пятый из 445 опрошенных считает, что внешний вид влияет на повседневную жизнь, поэтому осознание того, что фигура не идеальна, заставляет респондентов чувствовать себя подавленно.