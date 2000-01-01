16.04 03:42 MIGnews.com

Лишний вес мешает строить карьеру

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Тревоги о лишнем весе негативно влияют на мнение человека о себе и его поведение в коллективе, мешая строить карьеру.Согласно данным опроса, который проводила компания Dove с участием 445 респондентов, люди, которые постоянно беспокоятся о своем весе, могут поставить под угрозу свои карьерные перспективы.Почти шестая часть респондентов призналась, что чувствует себя неуверенно на рабочем месте из формы своего тела. А около 15% человек заявили, что неуверенность в своей внешности мешала их профессиональному росту.Каждый пятый из 445 опрошенных считает, что внешний вид влияет на повседневную жизнь, поэтому осознание того, что фигура не идеальна, заставляет респондентов чувствовать себя подавленно.