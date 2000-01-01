Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












скриншот с видео YouTube 15.04 00:27   MIGnews.com

СМИ: Анджелина Джоли снова готовится выйти замуж

41-летняя Анджелина Джоли и 53-летний Брэд Питт разошлись в прошлом году. Не прошло и полугода после начала громкого бракоразводного процесса, как стало известно, что Джоли вновь собирается под венец.

Инсайдеры In Touch Weekly сообщают, что как только брак с Питтом будет окончательно расторгнут, актриса вновь наденет свадебное платье.

По некоторым данным, сердце голливудской актрисы покорил британский миллиардер, имя которого не разглашается. По слухам, Джоли сильно переживает, примут ли дети ее нового избранника в роли отчима.

Поклонники звезды гадают, не тот ли это мужчина, который отдыхал вместе с семьей Анджелины в Камбодже. Очевидцы рассказывали, что тайный возлюбленный купил близнецам Ноксу и Вивьен на рынке Siem Reap браслеты из 18-каратного золота стоимостью 260 тысяч долларов.
Поделиться
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
22:37
На спутнике Сатурна нашли условия для зарождения жизни
21:17
В трех немецких городах задержали подозреваемых в терроризме
21:06
Путин и Медведев за год обеднели за 220 тыс. рублей
20:59
"Евровидение" без России: EBU не раскрывает размер убытков
20:30
YouTube подвергся крупнейшей атаке в истории
20:19
Лавров не подтвердил вероятность нового авиаудара США
20:14
Взрыв "матери всех бомб" в Афганистане. Видео  
19:57
Число поисковых запросов о 3-й мировой войне побило рекорд
19:51
Россия отвергла обвинения в причастности к химатаке в Идлибе
19:45
Убийцы Фукаха вышли на свободу по "сделке Шалита"
19:21
Организаторы Евровидения хотят отстранить РФ в 2018 году
19:10
Мигранты из Африки пришли на вечеринку и изнасиловали шведку
18:36
В Москве арестован телеведущий "Дождя" в костюме пениса
18:27
Боевики ИГ: американская супербомба не нанесла нам урона
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus