15.04 00:27 MIGnews.com

СМИ: Анджелина Джоли снова готовится выйти замуж

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41-летняя Анджелина Джоли и 53-летний Брэд Питт разошлись в прошлом году. Не прошло и полугода после начала громкого бракоразводного процесса, как стало известно, что Джоли вновь собирается под венец.Инсайдеры In Touch Weekly сообщают, что как только брак с Питтом будет окончательно расторгнут, актриса вновь наденет свадебное платье.По некоторым данным, сердце голливудской актрисы покорил британский миллиардер, имя которого не разглашается. По слухам, Джоли сильно переживает, примут ли дети ее нового избранника в роли отчима.Поклонники звезды гадают, не тот ли это мужчина, который отдыхал вместе с семьей Анджелины в Камбодже. Очевидцы рассказывали, что тайный возлюбленный купил близнецам Ноксу и Вивьен на рынке Siem Reap браслеты из 18-каратного золота стоимостью 260 тысяч долларов.