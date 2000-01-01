Американский актер Маколей Калкин назвал физика-теоретика Стивена Хокинга любимым персонажем из "Симпсонов". Об этом он написал в Twitter .
"Только что узнал о смерти Стивена Хокинга. Он был гением и моим любимым персонажем "Симпсонов". Нам будет тебя не хватать, дружище", - говориться в его посте в социальной сети.
О смерти Хокинга стало известно утром, 14 марта. Выдающийся ученый скончался в возрасте 76 лет, но точная причина смерти пока неизвестна. При этом его члены семьи утверждают, что физик "мирно скончался" у себя дома.
Хокинг известен своими работами по черным дырам и теории относительности. Он также является автором бестселлеров - таких как книга “Краткая история времени”.
Персонаж Хокинга неоднократно появлялся в развлекательных мультсериалах "Симпсоны", "Гриффины", "Футурама", и "Мистер Пиклз".