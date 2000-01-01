Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Кадр из Симпсонов 14.03 23:23   MIGnews.com

Калкин назвал Хокинга персонажем из "Симпсонов"

Американский актер Маколей Калкин назвал физика-теоретика Стивена Хокинга любимым персонажем из "Симпсонов". Об этом он написал в Twitter .

"Только что узнал о смерти Стивена Хокинга. Он был гением и моим любимым персонажем "Симпсонов". Нам будет тебя не хватать, дружище", - говориться в его посте в социальной сети.

О смерти Хокинга стало известно утром, 14 марта. Выдающийся ученый скончался в возрасте 76 лет, но точная причина смерти пока неизвестна. При этом его члены семьи утверждают, что физик "мирно скончался" у себя дома.

Хокинг известен своими работами по черным дырам и теории относительности. Он также является автором бестселлеров - таких как книга “Краткая история времени”.

Персонаж Хокинга неоднократно появлялся в развлекательных мультсериалах "Симпсоны", "Гриффины", "Футурама", и "Мистер Пиклз".
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
00:24
Новый рекорд: робот собрал кубик Рубика за 38 секунд  
22:27
Илон Маск предложил свой вариант спасения человечества
21:54
СБ ООН начал обсуждать дело Скрипаля
21:30
Нетаниягу о назначении нового госсекретаря США
20:23
Оппозиционер Корбин требует доказательств по делу Скрипаля
20:01
Посол Израиля в РФ: мир с палестинцами невозможен без США
19:10
Мэй хочет, чтобы Британия и ЕС слезли с газовой иглы РФ
18:59
Зуаби запретили выезд за границу за счет антисемитов
18:26
Ципи Хотовели призвала финнов переместить посольство
17:46
Израиль: сколько платят работникам "второго сорта"
17:38
Главный раввин Великобритании осудил исламофобию
16:45
Тройка ведущих покупателей израильского оружия
16:33
Ультраортодоксы не зря полагаются на министерство транспорта
16:05
Роджер Уотерс процитировал палестинского поэта в новом видео
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus