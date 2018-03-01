Илон Маск предложил свой вариант спасения человечества
В случае начала Третьей мировой войны часть людей смогут найти спасение на Марсе, где к этому времени появится большая колония.
Об этом заявил глава компании SpaceX, американский инженер, миллиардер и изобретатель Илон Маск, сообщает в среду, 14 марта Phys.org.
Миллиардер подчеркнул, что ученые и спонсоры уже сейчас должны приступить к реализации этого масштабного проекта.
По его словам, существует вероятность "темного века" для человечества, особенно если наступит третья мировая война: "Мы хотим быть уверены в том, что где-то в другом месте есть достаточно образцов человеческой цивилизации, чтобы восстановить ее и, возможно, сократить продолжительность "темных веков".
"Я думаю, важно иметь станции на Луне и Марсе, которые помогли бы восстановить жизнь на Земле", − отметил бизнесмен на ежегодном фестивале технологий и культуры South by Southwest в Остине штат Техас.
Маск полагает, что идеальным вариантом была бы станция на Марсе: "Потому что Марс достаточно далек от Земли и вероятность того, что такая база выживет, больше, чем для базы на Луне".
В ходе конференции инженер пообещал, что его корабль для отправки на Марс будет готов к краткосрочным полетам к первой половине следующего года.
Он подчеркнул, что его временные рамки могут быть слишком оптимистичными, его команда собирается сделать для этого все возможное.
"В краткосрочной перспективе мы действительно хотим создать космический корабль для Марса, - сказал Маск. - Это докажет другим компаниям и странам, что это можно сделать, обеспечит им стимул идти и делать это сами".
"Для первых людей, которые отправятся на Марс, это будет опасное путешествие. Трудно, опасно, много шансом умереть и сложно для тех, кто выживет", - думает Маск.
Он также высказался о своих идеях функционирования футуристической колонии на Марсе. "Скорее всего, это будет какая-то форма прямой демократии, в которой люди голосуют напрямую по вопросам, а не через представительное правительство", - говорит он.