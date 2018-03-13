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Новый рекорд: робот собрал кубик Рубика за 38 секунд | Фото:15.03 00:24   MIGnews.com

Новый рекорд: робот собрал кубик Рубика за 38 секунд

В США инженеры спроектировали робота, который может собрать кубик Рубика всего за 0,38 секунды.

Об этом в среду. 14 марта сообщает РИА Новости.

Отметим, что предыдущий рекорд больше года удерживал другой робот под названием Sub1 Reloaded; его показатель — 0,64 секунды.

Издание уточняет, что робота сконструировали аспиранты Массачусетского технологического института, Бен Катц, исследователь в области робототехники, и Джаред Ди Карло, разработчик программного обеспечения.

По словам Ди Карло, создатели использовали самые дешевые кубики Рубика, поскольку опасались, что в ходе эксперимента робот уничтожит много образцов. В итоге для испытаний робота и проверки сотен различных решений потребовалось лишь четыре кубика.

Авторы разработки отмечают, что их робот может собрать головоломку быстрее – примерно за 0,25 секунды (при условии, что для этого потребуется от 19 до 23 ходов). Однако, подчеркивают исследователи, процесс пока замедлен, поскольку одно движение занимает у устройства 15 миллисекунд.

Агентство передает, что в ближайшем будущем инженеры намерены усовершенствовать робота, чтобы на один поворот стороны кубика Рубика у него уходило 10 миллисекунд. В таком случае, говорят исследователи, аппарат побьет собственный рекорд.
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