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Пенсионера оштрафовали на €10 тыс. за выпитое вино 15.03 03:30   MIGnews.com

Пенсионера оштрафовали на €10 тыс. за выпитое вино

Немецкий пенсионер так и не долетел в Таиланд по причине того, что он решил выпить во франкфуртском аэропорту вино, которое не прошло проверку безопасности. Правоохранители сообщили, что 67-летнего гражданина Германии не допустили на борт рейса Франкфурт-Бангкок из-за чрезмерного употребления алкоголя.

Две бутылки вина в ручной клади пассажира, которые он якобы хотел подарить хозяевам дома в Таиланде, противоречили правилам безопасности воздушных перевозок. Но пенсионер отказался их выкидывать – он выпил эти 2 бутылки вина до прохождения контроля.

Авиакомпания отказалась брать пассажира на борт из-за того, что он сильно напился. Пенсионер с помощью аварийной кнопки открыл заблокированную дверь и был задержан, чтобы он не смог попасть на взлетную полосу, отмечает Presseportal.

Мужчина протрезвел и сообщил, что отправится домой на такси. За админправонарушения ему грозит штраф до €10 000.
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