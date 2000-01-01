Пенсионера оштрафовали на €10 тыс. за выпитое вино
Немецкий пенсионер так и не долетел в Таиланд по причине того, что он решил выпить во франкфуртском аэропорту вино, которое не прошло проверку безопасности. Правоохранители сообщили, что 67-летнего гражданина Германии не допустили на борт рейса Франкфурт-Бангкок из-за чрезмерного употребления алкоголя.
Две бутылки вина в ручной клади пассажира, которые он якобы хотел подарить хозяевам дома в Таиланде, противоречили правилам безопасности воздушных перевозок. Но пенсионер отказался их выкидывать – он выпил эти 2 бутылки вина до прохождения контроля.
Авиакомпания отказалась брать пассажира на борт из-за того, что он сильно напился. Пенсионер с помощью аварийной кнопки открыл заблокированную дверь и был задержан, чтобы он не смог попасть на взлетную полосу, отмечает Presseportal.
Мужчина протрезвел и сообщил, что отправится домой на такси. За админправонарушения ему грозит штраф до €10 000.