Финских школьников будут обучать роботы

Четыре робота, которые умеют говорить станут самыми настоящими учителями для школьников. В финском городе Тампере решили провести уникальный тест. Деток младших классов роботы начнут обучать уже в 2018 году.
Сообщается, что смарт-роботов решено ввести в школу в качестве эксперимента. Планируется, что этот уникальный эксперимент продемонстрирует то, как дети воспринимают электронных учителей.
Как известно, проект уже одобрен Министерства образования республики, отмечает Postimees.
Три вида роботов-учителей математики для младшеклассников подготовит финская компания Al Robots. Преподавателя иностранных языков разработает французская фирма Elias, но перепрограммировать его будут уже в Финляндии.