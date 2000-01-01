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Финских школьников будут обучать роботы 15.03 04:14   MIGnews.com

Финских школьников будут обучать роботы

Четыре робота, которые умеют говорить станут самыми настоящими учителями для школьников. В финском городе Тампере решили провести уникальный тест. Деток младших классов роботы начнут обучать уже в 2018 году.

Сообщается, что смарт-роботов решено ввести в школу в качестве эксперимента. Планируется, что этот уникальный эксперимент продемонстрирует то, как дети воспринимают электронных учителей.

Как известно, проект уже одобрен Министерства образования республики, отмечает Postimees.

Три вида роботов-учителей математики для младшеклассников подготовит финская компания Al Robots. Преподавателя иностранных языков разработает французская фирма Elias, но перепрограммировать его будут уже в Финляндии.
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