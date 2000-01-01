Ученые выяснили, каким образом возникает дежавю

Изучением вопроса, почему возникает эффект дежавю, занимается большое количество специалистов. На протяжении многих веков философы, писатели и ученые пытались объяснить феномен дежавю: чрезвычайно развитой интуицией, воспоминаниями из прошлых жизней, нарушениями памяти, работы мозга или особенностями психики.
И вот ученым государственного университета Колорадо удалось воссоздать эффект дежавю в лабораторных условиях и выяснить, что за ним стоит
По словам исследователей, во время дежавю у человека нарастает ощущение того, что он знает, что произойдет дальше, хотя в реальности он не имеет представления, как будет развиваться ситуация.
"Попросту говоря, представление о том, что вы уже оказывались в такой ситуации, — фальшиво", - пришли к выводу американские ученые.
Когнитивный психолог Энн Клири отмечает, что мы можем узнать незнакомого человека, вспомнить помещение, в котором никогда не были или книгу, которую раньше не читали.
Клири подчеркивает, что характерной чертой является отсутствие точной даты события в прошлом, с которым связаны воспоминания.
"То есть вы точно знаете, что это уже было, но не можете вспомнить, когда именно. Продолжается такое ощущение недолго, как правило, несколько секунд и иногда человек только спустя несколько минут осознает, что с ним произошло", - добавила она.
Как передает издание, в ходе своего последнего исследования ученые показывали своим студентам видео, на котором по виртуальному пространству перемещался некий герой. За основу изображения специалисты взяли игру Sims.
При этом на происходящее студенты смотрели глазами этого героя, уточняет издание.
По словам участников эксперимента, после этого им показали видео с передвижением по пространству со схожей планировкой, но с другой обстановкой. Однако отмечают студенты, герой останавливался за мгновение до того, как повернуть за угол.
Поле завершения исследования, не у всех участников было ощущение дежавю и не все знали, в какую сторону пойдет герой, отмечает издание.
Некоторые участники не могли вспомнить название локации, на которой видели что-то похожее, но им казалось, что у них дежавю — тем не менее они далеко не всегда угадывали направление поворота.
По словам психологов, другие студенты не узнавали местность и отвечали наугад, но процент верных ответов у них был примерно тем же.
"Мы не помним предшествующую сцену, но наш мозг замечает схожесть. Эта информация всплывает в качестве некомфортного ощущения, будто мы уже попадали в те же обстоятельства, но при этом мы не можем вспомнить, где и корда", — объясняет Клири
Профессор нейробиологии Чикагского университета Пегги Мейсон называет феномен дежавю "побочным эффектом" одного из главных принципов работы нашего мозга — желания найти самый короткий путь к решению задачи.
"Если мозг может получить изображение, имея 10% от полного объема информации, он пойдет путем такого расхода энергии, который будет меньше, чем если бы ему нужно было обработать 100% информации", — пояснила Мейсон. Поэтому если у мозга вдруг появятся хоть мизерные входные данные для спонтанного нервного импульса, то он пройдет по уже привычному пути.