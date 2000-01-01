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Фото: pixabay.com 15.03 02:48   MIGnews.com

В Германии нашли на помойке 8 миллионов фальшивых евро

Во Франкфурте мужчина нашел в мусорном контейнере восемь миллионов евро, передает korrespondent.net

Сообщается, что работник местной пекарни нашел деньги в мусорном баке для органических отходов недалеко от места работы. При этом счастливчик решил поступить как добропорядочный гражданин и отнес их в полицию.

То, что деньги фальшивые, выяснилось только в полиции, отмечает агентство.

В полиции рассказали, что денежные средства были аккуратно запакованы и уложены в кейс. Между тем даже несмотря на то, что 8 миллионов были фальшивыми, сотрудники правоохранительных органов высоко оценили поступок 56-летнего мужчины.

Ранее сообщалось, что в провинциальном городке Швеции полицейские задержали бездомного, у которого с собой было 6 миллионов евро наличными.
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