В Германии нашли на помойке 8 миллионов фальшивых евро
Во Франкфурте мужчина нашел в мусорном контейнере восемь миллионов евро, передает korrespondent.net
Сообщается, что работник местной пекарни нашел деньги в мусорном баке для органических отходов недалеко от места работы. При этом счастливчик решил поступить как добропорядочный гражданин и отнес их в полицию.
То, что деньги фальшивые, выяснилось только в полиции, отмечает агентство.
В полиции рассказали, что денежные средства были аккуратно запакованы и уложены в кейс. Между тем даже несмотря на то, что 8 миллионов были фальшивыми, сотрудники правоохранительных органов высоко оценили поступок 56-летнего мужчины.
Ранее сообщалось, что в провинциальном городке Швеции полицейские задержали бездомного, у которого с собой было 6 миллионов евро наличными.