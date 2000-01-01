14.03 20:49 MIGnews.com

Мужчин Техаса могут начать штрафовать за мастурбацию

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Член палаты представителей штата Техас Джессика Фаррар считает, что мужчинам следует законодательно запретить мастурбировать. Таким довольно необычным образом демократка Фаррар хочет привлечь внимание общественности к проблеме запрета абортов.Апеллируя к "желанию защитить нарожденных детей", в описании своего законопроекта женщина утверждает, что репродуктивное поведение мужчин надо поставить под законодательный контроль, запретив им заниматься мастурбацией.В связи с этим она предлагает наложить штраф в размере 100 долларов за каждую эякуляцию, совершенную "за пределами женского влагалища или вне медицинского учреждения", а занимающихся мастурбацией мужчин объявить "преступниками против неродившихся детей".Джессика Фаррар надеется своим законопроектом дать врачам шанс отказаться от операций по вазэктомии и от выписки рецептов средств по улучшению потенции. По ее мнению, все эти решения могут нарушить моральные убеждения докторов.Стоит отметить, что в Техасе действует одни из самых строгих законов против абортов. Помимо того, что в этом втором по площади и населению штату США находится лишь 19 клиник для абортов (преимущественно в районных центрах), по словам Фаррар, последние политические инициативы штата все чаще предполагают отношение к женщине, как к живому инкубатору. К примеру, медики не должны пытаться вернуть беременных женщин к жизни в случае прекращения дыхания или сердечной деятельности из-за уже имеющихся противопоказаний для плода.Помимо того, руководству штата предлагают обязать женщин вынашивать нежизнеспособный плод в случае, если беременность была обнаружена после 20-й недели после зачатия, а другой законопроект может также запрещать врачу сообщать женщине и членам ее семьи о физическом состоянии плода, чтобы не дать им оснований для принятия решений об аборте.