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Мужчин Техаса могут начать штрафовать за мастурбацию | Фото: Thinkstock14.03 20:49   MIGnews.com

Мужчин Техаса могут начать штрафовать за мастурбацию

Член палаты представителей штата Техас Джессика Фаррар считает, что мужчинам следует законодательно запретить мастурбировать. Таким довольно необычным образом демократка Фаррар хочет привлечь внимание общественности к проблеме запрета абортов.

Апеллируя к "желанию защитить нарожденных детей", в описании своего законопроекта женщина утверждает, что репродуктивное поведение мужчин надо поставить под законодательный контроль, запретив им заниматься мастурбацией.

В связи с этим она предлагает наложить штраф в размере 100 долларов за каждую эякуляцию, совершенную "за пределами женского влагалища или вне медицинского учреждения", а занимающихся мастурбацией мужчин объявить "преступниками против неродившихся детей".

Джессика Фаррар надеется своим законопроектом дать врачам шанс отказаться от операций по вазэктомии и от выписки рецептов средств по улучшению потенции. По ее мнению, все эти решения могут нарушить моральные убеждения докторов.

Стоит отметить, что в Техасе действует одни из самых строгих законов против абортов. Помимо того, что в этом втором по площади и населению штату США находится лишь 19 клиник для абортов (преимущественно в районных центрах), по словам Фаррар, последние политические инициативы штата все чаще предполагают отношение к женщине, как к живому инкубатору. К примеру, медики не должны пытаться вернуть беременных женщин к жизни в случае прекращения дыхания или сердечной деятельности из-за уже имеющихся противопоказаний для плода.

Помимо того, руководству штата предлагают обязать женщин вынашивать нежизнеспособный плод в случае, если беременность была обнаружена после 20-й недели после зачатия, а другой законопроект может также запрещать врачу сообщать женщине и членам ее семьи о физическом состоянии плода, чтобы не дать им оснований для принятия решений об аборте.
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