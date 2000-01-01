Тель-Авив вошел в список лучших городов для жизни

Восьмой год подряд австрийская Вена сохранила за собой статус города с самым высоким качеством жизни по версии консалтингового агентства Mercer.
В рамках 19-го ежегодного исследования Quality of Living Index эксперты составили рейтинг из 231 городов мира, которые оценивали по 39 критериям, среди которых — политическая стабильность, уровень преступности, ограничения свободы личности и цензура, медицинские услуги, транспорт, образовательные возможности, загрязненность воздуха, доступность жилья и потребительских товаров, возможности проведения досуга.
Топ- 10 списка выглядит следующим образом:
1. Вена, Австрия
2. Цюрих, Швейцария
3. Окленд, Новая Зеландия
4. Мюнхен, Германия
5. Ванкувер, Канада
6. Дюссельдорф, Германия
7. Франкфурт, Германия
8. Женева, Швейцария
9. Копенгаген, Дания
10. Базель, Швейцария
"Несмотря на рост политической и финансовой нестабильности в Европе, многие европейские города сохраняют самое высокое в мире качество жизни и остаются привлекательным направлением для расширения бизнеса и работы для иностранных специалистов", - отмечают авторы исследования.
Из израильских городов в рейтинг попал Тель-Авив, который занял 105 место – между столицами Брунея и Омана, городами Бандар-Сери-Бегаван и Мускат. Москва оказалась на 168 месте, Киев – на 174, Санкт-Петербург – 176, Минск – 189.
Худшими городами для жизни аналитики признали Багдад (Ирак), Банги (ЦАР), Сана (Йемен), Порт-о-Пренс (Гаити) и Хартум (Судан).