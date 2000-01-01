14.03 18:14 MIGnews.com

Тель-Авив вошел в список лучших городов для жизни

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Восьмой год подряд австрийская Вена сохранила за собой статус города с самым высоким качеством жизни по версии консалтингового агентства Mercer.В рамках 19-го ежегодного исследования Quality of Living Index эксперты составили рейтинг из 231 городов мира, которые оценивали по 39 критериям, среди которых — политическая стабильность, уровень преступности, ограничения свободы личности и цензура, медицинские услуги, транспорт, образовательные возможности, загрязненность воздуха, доступность жилья и потребительских товаров, возможности проведения досуга.Топ- 10 списка выглядит следующим образом:1. Вена, Австрия2. Цюрих, Швейцария3. Окленд, Новая Зеландия4. Мюнхен, Германия5. Ванкувер, Канада6. Дюссельдорф, Германия7. Франкфурт, Германия8. Женева, Швейцария9. Копенгаген, Дания10. Базель, Швейцария"Несмотря на рост политической и финансовой нестабильности в Европе, многие европейские города сохраняют самое высокое в мире качество жизни и остаются привлекательным направлением для расширения бизнеса и работы для иностранных специалистов", - отмечают авторы исследования.Из израильских городов в рейтинг попал Тель-Авив, который занял 105 место – между столицами Брунея и Омана, городами Бандар-Сери-Бегаван и Мускат. Москва оказалась на 168 месте, Киев – на 174, Санкт-Петербург – 176, Минск – 189.Худшими городами для жизни аналитики признали Багдад (Ирак), Банги (ЦАР), Сана (Йемен), Порт-о-Пренс (Гаити) и Хартум (Судан).