15.03 01:10 MIGnews.com
Меган Фокс снялась в сексуальной фотосессии нижнего белья
Голливудская актриса Меган Фокс и супруга Брайана Остина Грина после родов снялась в "горячем" фотосете.
Звезда предстала перед объективами фотокамер в нижнем белье для бренда Frederick's of Hollywood. Автором соблазнительных снимков стал Ellen Von Unwerth.
К слову, 30-летняя актриса выступила не только моделью для нижнего белья, но и соавтором дизайна.
В своем фотоблоге многодетная мамочка поделилась одной из фотографий рекламной кампании, где она позирует в темно-фиолетовом комплекте и лакированных ботфордах, пишет ТСН
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Артистка сообщила в подписи к снимку, что нижнее белье ее производства выйдет позже.
"Моя кампания для Frederick's of Hollywood уже вышла. Продолжайте следить за новинками от бренда, включая мою личную коллекцию, которая выйдет на праздники 2017-го", - подчеркнула звезда.
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