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Ученые назвали идеальное время для брака | Фото: Thinkstock14.03 23:33   MIGnews.com

Ученые назвали идеальное время для брака

Американские ученые из Университета Юты в Солт-Лейк-Сити пришли к выводу, что молодым людям лучше вступать в брак сразу после окончания вуза.

Согласно статистике, юноши и девушки, заключившие брак после окончания университета, чаще счастливы в семейной жизни (до 26 лет). А вот те, кто вступил в брак до 23 лет достаточно часто разводятся.

Как утверждают ученые, это связано не только с уровнем ответственности и моральной подготовленности к браку, но и со степенью образованности.

По мнению ученых, отношения складываются гораздо лучше у тех пар, которые до заключения брака встречались более двух-трех лет. Молодые люди, принявшие быстрое решение о браке после короткого знакомства, расстаются чаще.
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