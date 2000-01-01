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Ученые: люди с детьми живут дольше | Фото: Thinkstock14.03 22:22   MIGnews.com

Ученые: люди с детьми живут дольше

Ученые из Швеции пришли к выводу, что люди, у которых есть дети, живут дольше, чем те, у кого их нет. Прежде чем подтвердить свою гипотезу, исследователи провели наблюдения за полутора миллионами жителей страны.

Специалисты изучили данные по продолжительности жизни мужчин и женщин, которые достигли возраста 60 лет. Проанализировав данные, ученые установили, что люди, у которых есть хотя бы один ребенок, жили дольше бездетных.

Научная статья была опубликована в журнале Journal of Epidemiology & Community Health.

"В возрасте 60 лет разница в ожидаемой продолжительности жизни для мужчин составляла 2 года, для женщин - полтора", - говорится в исследовании.

Кроме того, ученые отмечают, что к 80 годам, у мужчин с детьми в среднем были в запасе еще 7 лет и 8 месяцев, в то время, как у бездетных – лишь 7 лет. Для представительниц женского пола показатели составили 9 лет и 6 месяцев против 8 лет и 11 месяцев.

Однако в исследовании ученые не утверждают, что именно дети являются ключом к долголетию. Специалисты предполагают, что разница может объясняться финансовой и иной помощью, которую дети оказывают родителям.

Помимо того важную роль играет и то, что те у кого нет детей, зачастую ведут менее здоровый образ жизни, чем те, у кого есть хотя бы один ребенок.
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