14.03 22:22 MIGnews.com

Ученые: люди с детьми живут дольше

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Ученые из Швеции пришли к выводу, что люди, у которых есть дети, живут дольше, чем те, у кого их нет. Прежде чем подтвердить свою гипотезу, исследователи провели наблюдения за полутора миллионами жителей страны.Специалисты изучили данные по продолжительности жизни мужчин и женщин, которые достигли возраста 60 лет. Проанализировав данные, ученые установили, что люди, у которых есть хотя бы один ребенок, жили дольше бездетных.Научная статья была опубликована в журнале Journal of Epidemiology & Community Health."В возрасте 60 лет разница в ожидаемой продолжительности жизни для мужчин составляла 2 года, для женщин - полтора", - говорится в исследовании.Кроме того, ученые отмечают, что к 80 годам, у мужчин с детьми в среднем были в запасе еще 7 лет и 8 месяцев, в то время, как у бездетных – лишь 7 лет. Для представительниц женского пола показатели составили 9 лет и 6 месяцев против 8 лет и 11 месяцев.Однако в исследовании ученые не утверждают, что именно дети являются ключом к долголетию. Специалисты предполагают, что разница может объясняться финансовой и иной помощью, которую дети оказывают родителям.Помимо того важную роль играет и то, что те у кого нет детей, зачастую ведут менее здоровый образ жизни, чем те, у кого есть хотя бы один ребенок.