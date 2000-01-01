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Ученые: Земля может превратиться в гигантский снежок | Фото: Thinkstock15.03 04:45   MIGnews.com

Ученые: Земля может превратиться в гигантский снежок

Геофизики из Америки узнали причину, по которой Земля превратилась в гигантский "снежок". Исследование было опубликовано в издании Geophysical Research Letters. Это открытие очень важно для землян, так как катастрофа может повториться.

Ученые выяснили, что более 700 миллионов лет назад большая часть планеты обледенела из-за чрезмерной активности вулканов в регионе Франклинской магматической провинции. Эта зона находится на территории Аляски и Канады. Извержения привели к массивным выбросам диоксида серы и сероводорода в газовый слой между стратосферой и тропосферой (его именуют тропопаузой). В тропопаузе формировались капли из сульфатов, которые отражали свет и понижали нагрев нижних слоев в атмосфере и самой Земли. В период обледенения планеты тропопауза снизила свою высоту.

Земля может снова покрыться льдом. Примечательно, что в любой момент эта ситуация может повториться. Например, в 1991 году во время извержения вулкана Пинатубо, который расположен на филиппинском острове Лусон, в атмосферу попали миллионы тонн серы. В течение года по этой причине глобальная температура на планете снизилась на 0,5 градусов по Цельсию.
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