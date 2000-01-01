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Билли Айлиш записала саундтрек к новому фильму о Бонде 15.02 04:13   MIGnews.com

Билли Айлиш записала саундтрек к новому фильму о Бонде

Американская певица Билли Айлиш опубликовала на своем официальном YouTube-канале саундтрек под названием "No Time To Die" к новому фильму франшизы о британском суперагенте Джеймсе Бонде "Не время умирать".

Сообщается, что то, что Билли Айлиш выбрана исполнительницей заглавной песни к 25-му фильму "бондианы", стало известно в середине января. Певица работала над этой композицией вместе с братом Финнеасом О’Коннеллом.
18-летняя Айлиш стала самым молодым исполнителем и автором заглавной песни за всю многолетнюю историю франшизы об агенте 007.



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