15.02 04:13 MIGnews.com

Билли Айлиш записала саундтрек к новому фильму о Бонде

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Американская певица Билли Айлиш опубликовала на своем официальном YouTube-канале саундтрек под названием "No Time To Die" к новому фильму франшизы о британском суперагенте Джеймсе Бонде "Не время умирать".Сообщается, что то, что Билли Айлиш выбрана исполнительницей заглавной песни к 25-му фильму "бондианы", стало известно в середине января. Певица работала над этой композицией вместе с братом Финнеасом О’Коннеллом.18-летняя Айлиш стала самым молодым исполнителем и автором заглавной песни за всю многолетнюю историю франшизы об агенте 007.