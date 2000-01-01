15.02 05:28 MIGnews.com

Самое популярное имя в Израиле - Мухаммед

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Самым популярным именем среди новорожденных в Израиле мальчиков в 2016 году было Мухаммед.Об этом свидетельствует обнародованный в среду, 14 февраля, уточненный отчет Центрального статистического бюро, передает Ynet.Этим именем были названы 2.880 детей из мусульманских семей - каждый пятый мальчик, отмечает издание.У еврейских мальчиков на первом месте имя Ноам. Это имя в 2016 году получили 1.505 мальчиков.На втором месте по популярности у мальчиков имя Йосеф или Юсеф, его получили 1.934 малышей, из которых 1.237 являются евреями, и 641 - арабами.У девочек пока лидируют еврейские имена. Правда, здесь произошла замена: впервые за последние 16 лет имя Ноа уступило первенство Тамар.ЦСБ также отмечает рост популярности имени Авигаль, которое в 2014 году было на 8-м месте, в 2015-м - на 4-м, а в 2015-м - уже на 3-м.Также более распространенными стали имена Яэль и Лея, тогда как имя Талия опустилось с 5-го на 10-е место.Отметим, что в 2015 году самым популярным в Израиле именем для новорожденных мальчиков также было Мохаммад. Среди девочек - Ариэль.