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Самое популярное имя в Израиле - Мухаммед | Фото:15.02 05:28   MIGnews.com

Самое популярное имя в Израиле - Мухаммед

Самым популярным именем среди новорожденных в Израиле мальчиков в 2016 году было Мухаммед.

Об этом свидетельствует обнародованный в среду, 14 февраля, уточненный отчет Центрального статистического бюро, передает Ynet.

Этим именем были названы 2.880 детей из мусульманских семей - каждый пятый мальчик, отмечает издание.

У еврейских мальчиков на первом месте имя Ноам. Это имя в 2016 году получили 1.505 мальчиков.

На втором месте по популярности у мальчиков имя Йосеф или Юсеф, его получили 1.934 малышей, из которых 1.237 являются евреями, и 641 - арабами.

У девочек пока лидируют еврейские имена. Правда, здесь произошла замена: впервые за последние 16 лет имя Ноа уступило первенство Тамар.

ЦСБ также отмечает рост популярности имени Авигаль, которое в 2014 году было на 8-м месте, в 2015-м - на 4-м, а в 2015-м - уже на 3-м.

Также более распространенными стали имена Яэль и Лея, тогда как имя Талия опустилось с 5-го на 10-е место.

Отметим, что в 2015 году самым популярным в Израиле именем для новорожденных мальчиков также было Мохаммад. Среди девочек - Ариэль.
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