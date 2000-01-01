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В Антарктиде под ледником нашли затерянный мир | Фото:15.02 03:27   MIGnews.com

В Антарктиде под ледником нашли затерянный мир

Специалисты Британской антарктической службы планируют экспедицию к морской экосистеме, которая ранее располагалась в Антарктиде под шельфовым ледником Ларсен С и была отрезана от света в течение 120 тыс. лет.

Об этом в среду, 14 февраля сообщает издание Science Alert.

По данным издания, что свет начал проникать в толщу воды в данном регионе после того, как в минувшем году от ледника отделился айсберг A-68 площадью порядка 6 тыс. кв. км. Кусок льда двинулся в сторону Южного океана, освободив водное пространство.

Исследователи намерены изучить ранее недоступную экосистему до того, как изменившиеся условия окружающей среды приведут к ее потере, пишет газета.

Главная цель ученых - изучить животный морской мир, взять на пробу морскую воду и образцы пород из морской экосистемы. Чтобы найти короткий и верный путь к новой экосистеме, исследователи будут использовать спутниковый мониторинг.

Отметим, Ларсен - самый северный из оставшихся крупных ледников Антарктиды. Наблюдения за его разрушением ведутся несколькими учеными. В частности, команда MIDAS следит за шельфом с 2011 года.
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