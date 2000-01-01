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В Малайзии родился козел-циклоп 14.02 22:15   MIGnews.com

В Малайзии родился козел-циклоп

Одноглазый детеныш, по словам ветеринара, совершенно здоров. Единственной его проблемой является аномалия с глазом - он у него только один.

В Малайзии на ферме родился одноглазый козленок. Видео с необычным животным было опубликовано изданием The Sun.

Козленок появился на свет на ферме 11 февраля. Ее владелец назвал детеныша Туэ Джабан. Как признался хозяин животного, на него пришла посмотреть вся деревня.

Мужчина также показал козленка ветеринару. Врач отметил, что несмотря на аномалию, животное совершенно здорово. Однако кормить его приходится через трубочку, поскольку у него очень маленький рот и вымя матери он сосать не может.
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