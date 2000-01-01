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скриншот с видео YouTube 16.02 04:27   MIGnews.com

Nokia перевыпустит культовый мобильный телефон 3310

Финская компания HMD Global, которая владеет правами на торговую марку Nokia, представит современную версию мобильного телефона Nokia 3310.

Отмечается. Что устройство будет представлено на выставке MWC в Барселоне, которая пройдет c 27 февраля по 2 марта 2017 года.

Никаких подробностей о характеристиках устройства на данный момент нет, как и фотографий телефона. Известно лишь то, что ориентировочная стоимость "переиздания" Nokia 3310 составит 59 евро (около 3,5 тысяч рублей).

Nokia 3310 была выпущена в конце 2000 года. За все время было продано более 126 миллионов устройств. В сети широко распространены мемы, в которых модель представлена как самый прочный материал во Вселенной.
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