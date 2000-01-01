16.02 04:27 MIGnews.com

Nokia перевыпустит культовый мобильный телефон 3310

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Финская компания HMD Global, которая владеет правами на торговую марку Nokia, представит современную версию мобильного телефона Nokia 3310.Отмечается. Что устройство будет представлено на выставке MWC в Барселоне, которая пройдет c 27 февраля по 2 марта 2017 года.Никаких подробностей о характеристиках устройства на данный момент нет, как и фотографий телефона. Известно лишь то, что ориентировочная стоимость "переиздания" Nokia 3310 составит 59 евро (около 3,5 тысяч рублей).Nokia 3310 была выпущена в конце 2000 года. За все время было продано более 126 миллионов устройств. В сети широко распространены мемы, в которых модель представлена как самый прочный материал во Вселенной.