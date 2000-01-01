14.02 17:58 MIGnews.com

В метротрамвае Тель-Авива появится "красная" линия

Поделиться

Все по теме

Комментарии

В ближайшее воскресенье, 19 февраля, начнутся работы по прокладке тоннелей на "красной" линии метротрамвая в Тель- Авиве и Гуш-Дане. Работы стартуют с опережением графика на 4 месяца. Проходку тоннелей будут производить восемь огромных ТПК (тоннеле-проходческих комплексов). Строительство на подземной части проекта пройдет под городами Бней-Брак, Рамат-Ган и Тель-Авив. Речь идет об участке работы протяжённостью около 12 км.В связи с этим министр транспорта и разведки Исраэль Кац сказал: "Я отдал распоряжение начать массивные строительные работы в рамках проекта около двух лет назад. Этому предшествовали годы простоя и отсрочек даты начала строительства. На сегодняшний день работы по строительству метротрамвая в Тель-Авивском мегаполисе в разгаре. Этот проект становится явью, несмотря на критику многочисленных скептиков".Министр транспорта и разведки Исраэль Кац лично запустит первый гигантский комплекс, который будут производить работы на глубине 30 метров под землей. ТПК пройдет под шоссе Аялон и продолжит в направлении строящихся подземных станций "красной" линии метротрамвая в Тель-Авиве - "Арлозоров", "Иехудит", "Шауль ха-Мелех" и "Карлибах"."Метротрамвай в Тель-Авиве кардинально изменит транспортную карту Гуш-Дана", - заявил министр Исраэль Кац.О ТПК: длина каждого из восьми тоннеле-проходческих комплексов, которые будут работать на проекте, составляет 115 метров, диаметр щита - 7,5 метров, вес - около 900 тонн. 20 рабочих и инженеров китайской компании GRTG руководят процессом, находясь внутри комплекса во время его работы. Темп продвижения ТПК – около 10-ти метров в день. Заметим, что вибрация, связанная с проходкой тоннелей, не ощущается на поверхности.