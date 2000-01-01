17.02 01:25 MIGnews.com

Девушка потеряла память, а парень покорил ее сердце

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В фильмах сюжеты нередко показывают истории, когда один из главных героев теряет память после каких-либо потрясений или несчастного случая, а возлюбленная (-ый) вновь покоряет его сердце. Оказывается, подобное происходит и в реальной жизни.Героиню нашей истории зовут Джессика, она потеряла память по причине тяжелой болезни. Ее парню удалось снова влюбить ее в себя, однако подобная ситуация вновь может с ними случиться. Рич Бишоп с Джессикой Шарман ехали в поезде, когда она пережила несколько эпилептических припадков. В итоге девушка полностью лишилась всех своих воспоминаний: она не помнила себя, не узнавала никого из своих близких.Это оказалось серьезнейшим испытанием для их отношений, но влюбленный Рич вновь сумел завоевать ее любовь. Тем не менее, доктора предупредили, что существует вероятность повторения произошедшего. А это значит, что молодому человеку снова придется бороться за сердце и память своей любимой.Когда произошла трагедия, отношениям молодых людей было уже семь месяцев. После припадков Джессика перестала узнавать собственных родителей и согласилась с ними поехать домой лишь потому, что ей показали совместные фотографии. Девушка потеряла память". Девушка потеряла память, а ее возлюбленный сумел вновь покорить ее сердце". Джессика также не хотела принимать Рича, поскольку чувствовала себя наедине с ним неуютно. Она хотела даже порвать отношения. Лишь любовь и забота убедили девушку, что между ними были сильные чувства. Рич брал ее в парк на прогулки, водил в рестораны, в которые ранее любили ходить вместе, рассказывал историю их любви. Постепенно она адаптировалась к новой жизни и даже устроилась на работу. Нам остается пожелать влюбленным счастья и, чтобы им больше не пришлось пройти через жестокие испытания.Королева стан