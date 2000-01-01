15.02 01:30 MIGnews.com

Анджелина Джоли решила восстанавливать имидж и ищет пиарщика

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После всех перипетий бракоразводного процесса, который, очевидно, затянется еще на несколько месяцев, Анджелине Джоли придется долго оправляться.И без помощи профессионалов не обойтись. Нет, речь идет не о психотерапевте — он у Джоли есть, и судя по всему, не один, ведь им с Брэдом Питтом назначили принудительную семейную терапию для разрешения вопроса об опеке над детьми.Но пока восстанавливаются личные отношения, известной актрисе нужно реабилитировать отношения публичные. Именно поэтому Энджи занялась поиском толкового голливудского имиджмейкера и пиарщика.Об этом американским СМИ доложил один из источников, близких к звезде. По его словам, Джоли уже обращалась к различным антикризисным специалистам — от политических советников до звездных промоутеров, но никто, очевидно, не пришелся знаменитости по душе. К слову, бывшая супруга Брэда Питта — одна из немногих селебрити первой величины в Голливуде, у которой нет собственного PR-менеджера. "У меня однажды был менеджер… но он мне не понравился", — призналась как-то Энджи в одном из интервью.Так уж несправедливо складывается, что после всей шумихи и «шокирующих фактов» их семейной жизни, обнародованных прессой, Брэд Питт получает всеобщую поддержку и одобрение коллег, а Джоли, актрисе, матери шестерых детей и послу доброй воли ООН приходится восстанавливать свою репутацию. Ведь о этого зависит не только ее карьера в кино, но и международный политический имидж.