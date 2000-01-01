15.01 04:35 MIGnews.com

Победительница конкурса красоты потеряла белье на сцене

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В Бельгии 23-летняя Селин Ван Уйтсел победила в конкурсе красоты и умудрилась моментально оконфузится. Девушка упала прямо на сцене после награждения и потеряла белье.Инцидент попал на видео.На видео видно как победительница спускается по лестнице, спотыкается и падает. Из-под платья вылетает бюстгальтер и падает к ее ногам.Несмотря на неловкую ситуацию Селин сделала вид, что все в порядке и пошла дальше.