15.01 04:35 MIGnews.com
Победительница конкурса красоты потеряла белье на сцене
В Бельгии 23-летняя Селин Ван Уйтсел победила в конкурсе красоты и умудрилась моментально оконфузится. Девушка упала прямо на сцене после награждения и потеряла белье.
Инцидент попал на видео.
На видео видно как победительница спускается по лестнице, спотыкается и падает. Из-под платья вылетает бюстгальтер и падает к ее ногам.
Несмотря на неловкую ситуацию Селин сделала вид, что все в порядке и пошла дальше.
Поделиться
Все по теме
Комментарии