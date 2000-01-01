14.01 21:10 MIGnews.com

Макаревич: Горбачева поливают де**мом мрази

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Лидер популярной группы "Машина времени" Андрей Макаревич написал жесткий пост о Михаиле Горбачеве.Соответствующее сообщение он оставил в Facebook.В частности, заслуженный артист России назвал "мразями" тех, кто недооценивает работу Горбачева на посту президента Советского Союза."Интересно, что Горбачева поливают в сети де*ьмом именно те мрази, которым он дал свободу – в частности заниматься тем, чем они занимаются. Сидели бы сейчас секретарями партийной ячейки ПТУ. Да и на это ума бы не хватило", – написал он.