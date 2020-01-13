15.01 05:44 MIGnews.com

Популярная российская группа попала в аварию

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В Ульяновской области (Россия) разбилась машина с популярной молодежной группой "Animal ДжаZ".Об этом рассказал солист музыкального коллектива Алексадр Красновицкий в Instagram.Он уточнил, что группа поехала на очередной концерт. Несмотря на серьезный ущерб для машины, сами артисты не пострадали."Если ты забыл, что надо жить каждый день, как последний, тебе напомнят. Прощай, енот и привет жизнь. Все ок, тур продолжается. Такой фигней нас с мсье Заранкиным не остановить", – написал он.Красовицкий отметил, что он и Заранкин не пострадали и продолжают гастроли. На фото музыкант показал автомобиль Nissan Note, на котором передвигались музыканты, с разбитой передней частью.