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Популярная российская группа попала в аварию | Фото:15.01 05:44   MIGnews.com

Популярная российская группа попала в аварию

В Ульяновской области (Россия) разбилась машина с популярной молодежной группой "Animal ДжаZ".

Об этом рассказал солист музыкального коллектива Алексадр Красновицкий в Instagram.

Он уточнил, что группа поехала на очередной концерт. Несмотря на серьезный ущерб для машины, сами артисты не пострадали.

"Если ты забыл, что надо жить каждый день, как последний, тебе напомнят. Прощай, енот и привет жизнь. Все ок, тур продолжается. Такой фигней нас с мсье Заранкиным не остановить", – написал он.

Красовицкий отметил, что он и Заранкин не пострадали и продолжают гастроли. На фото музыкант показал автомобиль Nissan Note, на котором передвигались музыканты, с разбитой передней частью.




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