Геймеров порадуют игрой о молодом Шерлоке Холмсе

Украинская игровая студия Frogwares, известная своим проектом The Sinking City, работают над новой игрой про молодого Шерлока Холмса.
Новая игра станет своеобразным перезапуском франшизы о приключениях знаменитого британского сыщика. Сюжет будет развиваться на рубеже XIX и XX веков, и расскажет о приключениях 21-летнего Холмса еще задолго до знакомства с доктором Ватсоном.
Помогать в расследованиях Холмсу будет его воображаемый друг. Боевая система и механика расследований из The Sinking City получит ряд улучшений и перекочует в новую игру про Шерлока. Игра выйдет предположительно в 2021 году на ПК и консолях нового поколения. Издавать игру студия Frogwares будет своими силами.
Отметим, студия Frogwares специализировалась на создании детективных квестов о Холмсе в прошлом году заявила о конфликте со экс-издателем Focus Home Interactive, убравшим большую часть ее игр из онлайн-магазинов.
Последней на данный момент вышедшей игрой от Frogwares стал приключенческий экшн The Sinking City, основанный на творчестве Говарда Филлипса Лавкрафта.