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flickr 14.01 23:34   MIGnews.com

Джонни Депп и Эмбер Херд развелись

Суд Лос-Анджелеса завершил бракоразводный процесс актеров Джонни Деппа и Эмбер Херд, сообщают американские СМИ.

Суд отказался взыскать с бывшей супруги актера 100 тысяч долларов за то, что она якобы затягивала процесс. Отметим, что их дело рассматривалось восемь месяцев.

Суд постановил Деппу заплатить Херд семь миллионов долларов, которые пойдут на благотворительность. Экс-супруге также достались два йоркширских терьера и конь. Деппу же отошла большая часть раритетной автоколлекции, включая Chevrolet Corvette 1958 года и мотоцикл Triumph 1949 года.

Напомним, актриса подала на развод в мае, обвинив мужа в физическом насилии. Суд запретил Деппу приближаться к Херд, а тот заявил, что супруга хочет нажиться на бракоразводном процессе. Актеры были женаты чуть больше года.
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