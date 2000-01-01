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Ученые: настоящая любовь не исчезает с течением времени | Фото: Thinkstock15.01 03:18   MIGnews.com

Ученые: настоящая любовь не исчезает с течением времени

Любовная страсть не может являться частью длительных взаимоотношений, в отличие от романтических чувств, утверждают американские психологи. Эксперты опровергают распространенное мнение, что влюбленные, которые давно находятся вместе, постепенно переходят от страстной романтики к спокойной привязанности и партнерству: согласно их выводам, настоящая любовь не исчезает с течением времени и только укрепляет отношения, как пишет ladyportal.info.

В долгосрочных связях не может быть места импульсивности, как на ранних стадиях влюбленности, но мужчина и женщина всё ещё способны ощущать романтический и сексуальный интерес и желание к человеку, которого они знают в течение многих лет, говорит автор исследования Бьянка Ацеведо из Университета Стоуни Брук в Нью-Йорке. По её словам, романтическая длительная любовь достижима и обладает положительными последствиями для психоэмоционального состояния партнёров.

Анализ включал результаты 25 ранее проведённых исследований на данную тему, в которых принимали участие женатые и неженатые пары, находившиеся вместе от 4 до 10 и более лет. Оказалось, что страсть, зачастую базирующаяся только на сексуальном влечении, не может быть основой длительных отношений. В то же время романтические чувства доставляют радость влюбленным независимо от возраста, были отношения длительными или краткосрочными, состояла пара в браке или нет.

Даже если первичная эйфория от любви с годами исчезает, ощущение счастья от взаимности не проходит. Специалисты Калифорнийского университета, также изучавшие психологические аспекты любовных взаимоотношений, отмечают, что при взаимном крепком чувстве с годами исчезает неопределённость в отношениях и человек начинает рассматривать свою вторую половинку как незаменимую часть личной жизни.
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