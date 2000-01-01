15.01 02:51 MIGnews.com

Американка родила сына весом в 6 кг

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Жительница американского штат Луизиана Лаквина Хантер-Гровер родила мальчика, весом 6 килограммов. За его колоссальный вес малышу уже дали прозвище "невероятный Халк".На мальчике уже трещит одежда, предназначенная для детей старшего возраста, передает Mirror. Мама малыша говорит, что незнакомцы предполагали, что она даст жизнь тройне, когда видели ее живот.Вес малыша уже сразу после рождения был почти вдвое больше средней массы тела новорожденных, а спустя лишь месяц мальчик весит уже почти 7 килограммов.Женщина говорит, что ее бойфренд не мог поверить своим глазам, когда ему показали мальчика. Некоторая одежда малыша предназначен для 18-месячных детей. В свою очередь, женщина призналась, что больше не хочет иметь детей.