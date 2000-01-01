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Мужчина вернул в библиотеку взятую 100 лет назад книгу | Фото: Thinkstock14.01 14:59   MIGnews.com

Мужчина вернул в библиотеку взятую 100 лет назад книгу

Порядочный американец шокировал городскую библиотеку Сан-Франциско, вернув книгу, которую, в буквальном смысле слова, читала еще его прапрабабушка. Как сообщило издание San Francisco Chronicle, Уэбб Джонсон вернул книгу Фрэнсиса Хопкинса Смита "На 40 минут позже", которую его прапрабабушка Фиби Уэбб взяла почитать еще в далеком 1917 году.

Глава городской библиотеки Луис Херрера приветствовал такое решение и выразил большую благодарность сознательному американцу за то, что он, наконец-то, вернул книгу.

Издание отмечает, что, согласно пене в 10 центов, которую в библиотеках США снимают за каждый день просрочки, штраф Джонсона бы составил 3 650 долларов. Но, к его счастью, руководство библиотеки решило не брать с него никаких денег за то, что он вернул столь редкий экземпляр.

Оказалось, что мужчина обнаружил библиотечную книгу еще в 1996 году, но не отнес ее сразу, так как посчитал, что спустя столько лет она перешла в семью. Каким образом он все-таки решился отдать издание, не отмечается, однако, возвращая его, Джонсон признался, что чувствует вину за то, что намеренно не возвращал сборник в библиотеку более 20 лет.
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