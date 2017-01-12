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Мадонна примет участие в марше против Трампа | Фото: @Madonna/Twitter14.01 05:39   MIGnews.com

Мадонна примет участие в марше против Трампа

Американская поп-певица Мадонна, которая на прошлых выборах президента США не скрывала поддержку кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон, подтвердила свое участие в демонстрации против победившего ее фаворитку Дональда Трампа - Марше миллиона женщин (1 Million Women's March). Об этом артистка сообщила в собственном Twitter.


Не смогла обойтись поп-королева и без эпатажа – к посту Мадонна прикрепила снимок с женской интимной стрижкой в виде эмблемой фирмы Nike. Как сообщает Billboard, автор фотографии – Мариус Сперлич, а опубликована она будет в следующем выпуске журнала Nakid.

Кроме Мадонны, в женском марше против Трампа собираются принять участие ее коллеги по цеху Шер и Кэтти Перри, а также актрисы Джулианна Мур, Скарлетт Йоханссон и Фрэнсис Макдорманд.

Демонстрация пройдет 21 января – на следующий день после инаугурации избранного президента США.
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