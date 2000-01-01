14.01 12:26 MIGnews.com

Китайский ресторан обвиняют в готовке блюд из человечьих ног

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Азиатская, и китайская в частности, кухня известна всему миру своими нестандартными и малопонятными остальному миру блюдами. Но жаркое из человеческих ног может показалось слишком странным даже для бывалых гурманов.Именно такие обвинения – принуждение к канибализму – поступили в адрес китайского ресторана, расположенного в северном итальянском городе Падуя.Как пишет Mirror, огласку ресторан получил, благодаря нескольким словенским туристам, которые посетили заведение. Взгляд молодежи сразу приковало изображение странного блюда – пара человеческих ступней на "блюдечке с голубой каемочкой". Официант заверил гостей, что переживать им не о чем, ведь это не человечьи ноги, а лапы медведя. Где еще такое придется попробовать, подумали словенцы, и заказали себе "мишкины ноги".На этом история могла и завершиться, если бы туристы не опубликовали снимок странного блюда в интернете. Тогда-то один из местных жителей и обратился к властям с требованием заняться расследованием.Прибывшие в заведение полицейские и сотрудники санэпидстанции человеческих ног, конечно, не обнаружили. Их внимание привлекло нечто иное – 25 килограммов мяса и замороженной рыбы сомнительного происхождения, обилие грязи и жира в холодильниках, на полу и печах, а также пакеты с просроченными лягушачьими лапками и крабовым мясом.О дальнейшей судьбе заведения издание не сообщает, однако, вероятно, что ничего хорошего ему не сулит.