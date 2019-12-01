Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Создатели `Игры престолов` снимут триллер про Лавкрафта 14.12 03:19   MIGnews.com

Создатели "Игры престолов" снимут триллер про Лавкрафта

Шоураннеры сериала "Игра престолов" Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс примут участие в экранизации графического романа "Лавкрафт" для кинокомпании Warner Bros.

Действие триллера будет происходить в 1920-х годах. Согласно сюжету графической новеллы, которая ляжет в основу грядущего фильма, мрачные фантазии Говарда Лавкрафта, являющегося автором книг "Зов Ктулху" и "Хребты безумия" оказались реальностью, а ужасные создания, описанные в произведениях, существуют в реальности. Об этом сообщает Deadline.

Сценаристами картины выступят Фил Хэй и Мэтт Манфреди, известные зрителям работой над фильмами "Эон Флакс", "Совместная поездка", "Время возмездия" и "Приглашение".


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
02:44
Ученые связали частый секс с памятью
23:28
Песков: не уверен в добром отношении Лондона к РФ
22:12
Установлена елка из вещей, которые нельзя брать в самолет
21:38
Джонсон выступил против референдума об отделении Шотландии
20:38
Хайфу поразил зимний шторм: 10 человек спасены
20:22
"Гидеон Саар - это Нетаниягу на стероидах"
20:03
Хасан Насралла снова угрожает Израилю
19:43
Работник кошерного магазина спас раненную жертву и был убит
18:12
Джереми Корбин сообщил когда планирует уйти в отставку
17:38
ХАМАС: выполните требования - вернем тела солдат ЦАХАЛа
17:12
Борис Джонсон встретился с королевой Елизаветой II
16:10
Бывший лидер ПА стал самым разыскиваемым беглецом в Турции
15:50
В следующем месяце Израиль начнет экспорт газа в Египет
15:33
В МИД КНР критикуют США за заявления о нарушениях РФ ДРСМД
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus