Создатели "Игры престолов" снимут триллер про Лавкрафта
Шоураннеры сериала "Игра престолов" Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс примут участие в экранизации графического романа "Лавкрафт" для кинокомпании Warner Bros.
Действие триллера будет происходить в 1920-х годах. Согласно сюжету графической новеллы, которая ляжет в основу грядущего фильма, мрачные фантазии Говарда Лавкрафта, являющегося автором книг "Зов Ктулху" и "Хребты безумия" оказались реальностью, а ужасные создания, описанные в произведениях, существуют в реальности. Об этом сообщает Deadline.
Сценаристами картины выступят Фил Хэй и Мэтт Манфреди, известные зрителям работой над фильмами "Эон Флакс", "Совместная поездка", "Время возмездия" и "Приглашение".