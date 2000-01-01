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Платный хостинг vs бесплатный: когда экономить вредно | Фото:13.12 14:42   MIGnews.com

Платный хостинг vs бесплатный: когда экономить вредно

Сразу оговоримся, что бесплатный хостинг подходит только для начинающих вебмастеров в качестве «песочницы», где вы можете освоить базовые принципы, запустить первый одностраничный ресурс, попробовать элементарные CMS, поэкспериментировать с разметкой и отображением разного контента.

Тем более, месячная стоимость хостинга, который удовлетворит требования большинства сайтов, зачастую равна стоимости 1-2 чашек кофе. Достаточно посмотреть, сколько стоит, к примеру, хостинг ukraine.com.ua, который считается одним из самых надежных и удобных в Украине, чтобы понять – качество предоставляемых услуг полностью окупает заявленную цену.

Для любого относительно серьезного проекта, не говоря уже о коммерческих сайтах или сайтах с периодической нагрузкой в виде посетителей, хостинг с бесплатными тарифами не подойдет сразу по нескольким причинам.

Много обязательной рекламы

«Визитная карточка» любого бесплатного хостинг плана – это наличие сторонней рекламы на сайте, хотите вы того или нет. Разумеется, вашим благодетелям нужно как-то зарабатывать, если вы не платите им деньги, и делать они это будут с помощью баннеров и контекста на вашем ресурсе. Отключить их у вас не получится, даже если вы не хотите ничего рекламировать.

Крайней мало ресурсов

Дареному коню в зубы не смотрят. На практике это будет означать, что у бесплатного тарифа будут минимальные ресурсы, доступные в техническом плане для вашего сайта. Перешагнув отметку минимальной посещаемости или разместив на странице ресурсоемкие опции, вы столкнетесь с тем, что сайт будет долго грузиться или вообще станет недоступен из-за перегрузки.

Ограничения со всех сторон

Кроме того, что вы столкнетесь с ограниченными ресурсами, доступной мощностью процессора, объемами оперативной памяти и места на диске для ваших данных, функционал панели управления также будет скудным – масса опций, необходимых для комфортного управления и настройки сайта, останутся за пределами ваших возможностей. Никаких скриптов, поддержки любимой CMS и так далее.

Кроме того, часто на бесплатном хостинге нельзя монетизировать сайт с помощью рекламы – это за вас будет делать провайдер и только он.

Домен третьего уровня

Не только маркетологи, но и рядовые пользователи знают, как много значит для продвижения сайта его название – доменное имя. Если пользоваться бесплатным хостингом, сайт будет с доменом третьего уровня – это громоздкое название, которое обязательно включает бренд провайдера.


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