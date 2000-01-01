13.11 18:44 MIGnews.com

9-летний вундеркинд получил диплом о высшем образовании

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Вундеркинд Лоран Симон получил диплом о высшем техническом образовании в свои 9 лет. IQ юного гения – 145.Парень обожает математику, в которую входят статистика, геометрия и алгебра. Симон может похвастаться феноменальной фотографической памятью.Всего за 1,5 года у него получилось освоить шестилетнюю программу Алабамского университета. Кроме того, он прошел курс медицинского факультета Университета Амстердама и в будущем планирует стать кардиохирургом.