Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Назван самый сексуальный мужчина в мире | Фото:14.11 02:27   MIGnews.com

Назван самый сексуальный мужчина в мире

Американский певец и актер Джон Ледженд назван самым сексуальным мужчиной мира.

Так его назвал журнал People в ежегодном рейтинге.

"Я обрадовался, но немного испугался. Ведь это большая ответственность. Многие будут придирчиво меня оценивать, чтобы понять, действительно ли я заслуживаю этого звания", – признался певец.



Ледженд женат на модели и ведущей Крисси Тайген, с которой воспитывает двоих детей. Он признался, что гордится своей карьерой, любит писать песни и выступать на сцене.






Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
01:19
Как избежать деменции: раскрыт секрет
00:15
Юнкер перенес операцию
23:25
Власти Нидерландов ужесточат ограничение скорости
22:19
Эко-активистка пересечет Атлантический океан на катамаране
21:47
В Австрии сошла лавина: погибли опытные инструкторы
21:25
"Террористы совершают двойное военное преступление"
21:14
По Ашдоду запущена ракета
21:12
Управление тылом выпустило новые инструкции
20:54
ЦАХАЛ: атакован тренировочный лагерь террористов
20:31
Школы в радиусе 40 км от Газы будут закрыты
20:18
"Террористы теперь знают, что мы настигнем их, где угодно"
20:00
Кибуц Керем-Шалом подвергся ракетному обстрелу
19:51
Аль-Кудс: Израиль скрывает ущерб от обстрелов
19:33
По Израилю было запущено около 400 ракет
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus