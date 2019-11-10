14.11 02:27 MIGnews.com
Назван самый сексуальный мужчина в мире
Американский певец и актер Джон Ледженд назван самым сексуальным мужчиной мира.
Так его назвал журнал People в ежегодном рейтинге.
"Я обрадовался, но немного испугался. Ведь это большая ответственность. Многие будут придирчиво меня оценивать, чтобы понять, действительно ли я заслуживаю этого звания", – признался певец.
Ледженд женат на модели и ведущей Крисси Тайген, с которой воспитывает двоих детей. Он признался, что гордится своей карьерой, любит писать песни и выступать на сцене.
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