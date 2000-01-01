13.11 11:10 MIGnews.com

В ашкелонском "Амигуре" все спокойно

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Пожилые люди, в том числе спасшиеся в Катастрофе, проживающие в ашкелонском доме жилищной компании Еврейского агентства "Амигур", стараются в эти трудные дни поддерживать обычный образ жизни. Они снимают напряжение с помощью расслабляющей гимнастики, занятия которой проходят непосредственно в бомбоубежище."Амигур" - компания, занимающаяся жилищным строительством при Еврейском агентстве. "Амигур" управляет жилищным фондом, в котором живут тысячи пожилых людей, большинство из которых пережили Катастрофу.Около 5000 жителей "Амигура" проживают в южной и центральной частях страны. Наряду с сопровождением пожилых людей, "Амигур" оказывает помощь в восстановлении домов и зданий, поврежденных ракетными обстрелами.Давид ШехтерПресс-секретарь Еврейского агенстваНа фотографии пресс-службы "Амигура" – во время разгрузочной гимнастики в бомбоубежище дома "Амигура" в Ашкелоне.