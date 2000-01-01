Пожилые люди, в том числе спасшиеся в Катастрофе, проживающие в ашкелонском доме жилищной компании Еврейского агентства "Амигур", стараются в эти трудные дни поддерживать обычный образ жизни. Они снимают напряжение с помощью расслабляющей гимнастики, занятия которой проходят непосредственно в бомбоубежище.
"Амигур" - компания, занимающаяся жилищным строительством при Еврейском агентстве. "Амигур" управляет жилищным фондом, в котором живут тысячи пожилых людей, большинство из которых пережили Катастрофу.
Около 5000 жителей "Амигура" проживают в южной и центральной частях страны. Наряду с сопровождением пожилых людей, "Амигур" оказывает помощь в восстановлении домов и зданий, поврежденных ракетными обстрелами.
Давид Шехтер
Пресс-секретарь Еврейского агенства
На фотографии пресс-службы "Амигура" – во время разгрузочной гимнастики в бомбоубежище дома "Амигура" в Ашкелоне.