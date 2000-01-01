В России пристыдили семью Заворотнюк: прекратите спекуляции
Известный российский блогер Елена Миро призвала родственников звезды из сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк сказать правду людям, чтобы пресечь все домыслы по поводу здоровья женщины, которые сами же и допускают своим поведением.
О наболевшем у многих вопросе она написала в колонке для Livejournal, прокомментировав обвинения со стороны представителей актрисы против "лживых и наглых СМИ".
"Хорошо, раз плохие заголовки – ложь, что тогда – правда? А правда, на мой скромный взгляд, заключается в том, что, если ты действительно хочешь, чтобы окружающие перестали строить догадки, а СМИ придумывать кликбейт заголовки, пойди и скажи людям правду. Достаточно ведь одного подробного комментария, чтобы все спекуляции прекратились", – отметила Миро.
По словам блогерши, утверждения родственников об отсутствии готовности к визитам непрошенных гостей в клинику, которые "залезают на заборы и цепляются к семье", является ложью.
"Почему-то кажется, что именно этого вы и хотите. И делаете все, чтобы это было. Достаточно самим сказать, что происходит с Заворотнюк, как никакой болтовни по поводу ее состояния больше не будет. Молчание же родственников просто дает пищу слухам и, как следствие, все это обсуждается в Интернете. И извините меня, но я уверена, что этот принцип все понимают. И раз понимают, но не делают этого, то значит хотят именно того, что и происходит – побольше спекуляций на тему состояния Анастасии. А раз они этого хотят, то это – или пиар, или желание собрать денег, или еще что-то подобное", – подметила Миро.
Стоит отметить, что весь скандал начался из-за публикации Mash о новом диагнозе Заворотнюк – будто бы актриса находится в состоянии сопора, не реагирует на окружающую обстановку и постоянно спит. В ответ разъяренные представители актрисы опубликовали на официальном странице в соцсети фотографии с лицами репортеров, которые дежурят возле клиники.
Родственники обвинил СМИ во лжи, назвав заголовки "за гранью добра и зла", но дать хотя бы краткий комментарий все также отказались, порождая новые слухи. Только в этот раз в сети начали обсуждать не саму Анастасию, а ее семью, обвиняя ее в хайпе и пиаре на болезни артистки.
С такой критикой накинулись в комментариях, объясняя постоянное молчание. Пользователи заметили, что семья Заворотнюк "дразнит гусей" и отмалчивается, собирая лайки и новых подписчиков.