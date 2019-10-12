Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Оскандалившаяся с кокаином Бочкарева `наплевала` на шумиху | Фото:13.10 19:10   MIGnews.com

Оскандалившаяся с кокаином Бочкарева "наплевала" на шумиху

Звезда сериала "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева после громкого скандала с кокаином решила забыть про шумиху в прессе и заняться работой.

В Instagram актриса написала всем неравнодушным, что отправилась в гастрольный тур, вопреки сообщениям в СМИ о параличе лица из-за нервного срыва.

"Всю неделю ежедневно разные спектакли в разных городах… Переезды, перелёты, выкладываешься на полную на сцене, и опять в дорогу", – написала актриса.

Бочкарева также добавила, что заехала к стилисту и привела волосы в порядок. Судя по кадру, который она опубликовала, никакой парализации половины лица не было и в помине.

Тем временем, представители Telegram-канала Life по этому поводу связались с источниками в Министерстве внутренних дел. Что примечательно, после того, как скандал разгорелся, сообщалось, что в качестве меры пресечения артистке избрали подписку о невыезде.

"Нам сказали, что никакой информации о передвижениях артистки у них нет. По закону, если человек нарушает подписку о невыезде, то ему могут изменить меру пресечения на более строгую — вплоть до заключения под стражу", – сказано в сообщении.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Всю неделю ежедневно разные спектакли в разных городах... переезды, перелеты, выкладываешься на полную на сцене и опять в дорогу 🛩🚄🚗🚌🚙 Как раз перед этим заехала к @marinamytova в @mari_hair_msk побаловать свои волосы! 💇🏻♀️💁🏻♀️ Мариночка, ты как всегда на высоте👏🏻👍🏻😘 #трудовыебудни #натальябочкарева #nataliabochkareva #bochkareva #бочкарева #театр #гастроли #натальябочкарёва #любимаяработа

Публикация от Наталья Бочкарева (@natalia_bochkareva_official)




Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
19:30
Тегеран приблизился к оружейному урану
18:58
Эрдоган-Трампу: ты серьезно ошибаешься
18:33
Санкции не изменят позицию Турции в Сирии
18:20
США готовят неприятный "сюрприз" воюющей Турции
17:30
Медики назвали главные причины боли в шее
17:11
Путин сделал заявление о палестинцах и Израиле
16:40
Ривлин обратился к Путину: помилуйте!
16:18
Дочь Заворотнюк о пиаре: нам неинтересен хайп
15:59
Путин: Россия имеет оружие, которого нет ни у кого в мире
15:33
Американский чиновник: ситуация в Сирии ухудшается
14:00
Диетологи рассказали, как сохранить здоровье суставов
13:29
На границе Кении и Сомали прогремел мощный взрыв
12:58
Турки опять угрожают наводнить ЕС сирийскими беженцами
11:55
Врач рассказала, кто может спасти Заворотнюк
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus