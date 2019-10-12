13.10 19:10 MIGnews.com

Оскандалившаяся с кокаином Бочкарева "наплевала" на шумиху

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Звезда сериала "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева после громкого скандала с кокаином решила забыть про шумиху в прессе и заняться работой.В Instagram актриса написала всем неравнодушным, что отправилась в гастрольный тур, вопреки сообщениям в СМИ о параличе лица из-за нервного срыва."Всю неделю ежедневно разные спектакли в разных городах… Переезды, перелёты, выкладываешься на полную на сцене, и опять в дорогу", – написала актриса.Бочкарева также добавила, что заехала к стилисту и привела волосы в порядок. Судя по кадру, который она опубликовала, никакой парализации половины лица не было и в помине.Тем временем, представители Telegram-канала Life по этому поводу связались с источниками в Министерстве внутренних дел. Что примечательно, после того, как скандал разгорелся, сообщалось, что в качестве меры пресечения артистке избрали подписку о невыезде."Нам сказали, что никакой информации о передвижениях артистки у них нет. По закону, если человек нарушает подписку о невыезде, то ему могут изменить меру пресечения на более строгую — вплоть до заключения под стражу", – сказано в сообщении.