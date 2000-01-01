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Дочь Заворотнюк о пиаре: нам неинтересен хайп | Фото:13.10 16:18   MIGnews.com

Дочь Заворотнюк о пиаре: нам неинтересен хайп

Дочь популярной российской актрисы, звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк, которая по слухам сейчас борется с раком мозга, в резкой форме ответила одной из поклонниц на обвинения в пиаре на болезни актрисы.

Об этом сообщают сразу несколько российских СМИ со ссылкой на перепалку в социальной сети Instagram.

Анна обратилась к одной из пользователей с псевдонимом anusha_sergeevna. Переписка состоялась в комментариях к посту, который на данный момент уже удален. По-видимому, фанатка обвинила родственников актрисы в пиаре, на что дочь Заворотнюк ответила, что та – не права.

"Мы не выходим на связь с журналистами и не появляемся в эфирах федеральных каналов, потому что нам неинтересен хайп", — заявила Анна, добавив, что в первую очередь семья хочет "спокойной и счастливой жизни" для ее матери, а остальное для них неважно.


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