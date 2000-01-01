13.10 16:18 MIGnews.com

Дочь Заворотнюк о пиаре: нам неинтересен хайп

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Дочь популярной российской актрисы, звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк, которая по слухам сейчас борется с раком мозга, в резкой форме ответила одной из поклонниц на обвинения в пиаре на болезни актрисы.Об этом сообщают сразу несколько российских СМИ со ссылкой на перепалку в социальной сети Instagram.Анна обратилась к одной из пользователей с псевдонимом anusha_sergeevna. Переписка состоялась в комментариях к посту, который на данный момент уже удален. По-видимому, фанатка обвинила родственников актрисы в пиаре, на что дочь Заворотнюк ответила, что та – не права."Мы не выходим на связь с журналистами и не появляемся в эфирах федеральных каналов, потому что нам неинтересен хайп", — заявила Анна, добавив, что в первую очередь семья хочет "спокойной и счастливой жизни" для ее матери, а остальное для них неважно.