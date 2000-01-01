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Онколог рассказала, кто может спасти Заворотнюк | Фото:13.10 11:55   MIGnews.com

Врач рассказала, кто может спасти Заворотнюк

Российской актрисе, звезде телесериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк, которая по слухам борется с раком головного мозга, следует немедленно обратиться за помощью к квалифицированным нейрохирургам.

Такое мнение выразила онколог Лариса Туркина, передают российские СМИ.

По ее словам, актрисе как никогда необходима поддержка родных и близких.

"Положение тяжелое. Здесь обычно подключаются нейрохирурги и смотрят, решают, что делать дальше", — рассказала Туркина, подчеркнув, что даже если Заворотнюк находится в коме, то она слышит и чувствует все, что происходит вокруг нее.


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